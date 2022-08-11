Sungurlu’da Perşembe Pazarı girişinde içinde içmesuyu bulunan küpten vatandaşlar 45 yıldır su içiyor. Vatandaşlar hem susuzluğunu gideriyor hem de hayır dualarında bulunuyor.

1980 yıllarının başında ilçede “Çerkez Mahir” adıyla tanınan merhum Mahir Aksu tarafından vatandaşların su içmesi için konulan küpten su içenler, hayrattan oldukça memnun olduklarını söyledi. Mahir Aksu, Nevşehir’den getirttiği yaklaşık 40 litre kapasiteli küpü, Allah rızası için vatandaşların su içmesi için, Çankırı Caddesi Perşembe Pazarı girişindeki köşeye yerleştirdi.

Küpün suyu Mahir Aksu’nun yakınları tarafından yıllarca ilçede bulunan, Körpınar, Gürpınar, Kapaya suyu ile doldurulurken, günümüzde ise hazır damacana su ile doldurularak vatandaşlara sunuluyor.

Vatandaşlar, yıllardır göze sanat eseri gibi gelen, görünümü ile gözlere, barındırdığı hassasiyet ile de gönüllere hitap eden, bu güzel küpün sahibini ve dahası bu güzel geleneğin temsilcisini, bu vesile ile bir kez daha saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi. Küpün özelliği ise suyu hem soğukluğunu muhafaza ediyor, hem de kirecini çekip dışa veriyor. (Haber Merkezi)