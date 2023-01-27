Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2022 yılı faaliyetine ilişkin Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, onlara rehberlik etmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermek amacıyla il genelinde halk eğitimi merkezlerinde düzenlenen kurslara katılım yoğun oldu.

1 Ocak 2022 ile 30 Aralık 2022 tarihleri arasında merkez ve 13 ilçede açılan 4.229 kursa 81.424 kursiyer katılırken, kurslara 30.318 erkek, 51.106 kadın kursiyer katılım sağladı.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Açılan 2.769 Genel Kurs’a 57.449 kursiyer, 1.310 Mesleki ve Teknik Kursu'na 23.466 kursiyer ve 150 Okuma Yazma Kursu'na da 509 vatandaşımız katılmıştır.

Kursiyerlerimizin büyük çoğunluğunu kadınlarımız oluştururken aile okulundan aşçı yardımcılığına, arıcılık, bilgisayar, bağlama, ilk yardım, artistik jimnastik, güreş, diksiyon, çevre bilinci, yüzme gibi birçok alanda ihtiyaç ve gelen taleplere göre kurslarımız açılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız iş birliğinde gerçekleştirilen projede ise, ulaşılabilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla ilimizde Çatak Köy Yaşam Merkezi kurulmuştur. Bu yaşam merkezimizde hayat boyu öğrenme kapsamında; arıcılık, el sanatları ve Kur'an-ı Kerim kurslarımız ile 85 vatandaşımıza eğitim verilmiştir.” (Haber Merkezi)

