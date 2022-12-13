Mecitözü Köprübaşı köyüne 40 yılı aşkın bir süredir hiçbir valinin gitmediği, köy halkının ilk kez bir vali ziyareti ile karşılaştıkları öğrenildi.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri, köyde bazı incelemeler yaparak, Köprübaşı İlkokulu’nu ziyaret etti. Vali Çiftçi, okul binasında öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, genel durum hakkında bilgi aldı.

Ziyarette; Vali Çiftçi’ye ziyarette Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile bazı kurum ve kuruluşların amirleri de eşlik etti.

Köy Muhtarı Halil Yurttaş ve köy halkı ise Vali Çiftçi ve beraberindeki heyete yakın ve sıcak ilgi gösterdi.

Muhtar Yurttaş ve vatandaşlar, ziyaretten oldukça memnun kaldıklarını belirterek, Vali Çiftçi ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler.



(Volkan SINAYUÇ)

