ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ilde 443 muhtelif arsayı 26 ve 27 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek ihalede açık artırma ile satacak.

İhale için salon katılımı TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı, Küçükçekmece/İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent, Çankaya/Ankara adreslerinde gerçekleştirilecek.

İnternet katılımı 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.30 itibari ile sonlanacak.

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