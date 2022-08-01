Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimiz Alaca, Sungurlu, İskilip ve Osmancık Devlet Hastanelerine Beslenme Dostu -Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri” belgesi verildi.

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Bakanlığın uyguladığı “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri” programı kapsamında ilimizden 4 hastaneye belge verdi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Sağlıklı ve güvenli şartlarda ve ortamda çalışmak, günümüzde her çalışanın sahip olması gereken bir insanlık hakkıdır ve işletmelerin bu konuda belirlenmiş yasalara uyması gerekmektedir. Değişen dünya koşulları hemen her işyerinde çalışma koşulları değiştirmektedir. İş sağlığı hizmetlerine olan ihtiyaç artmakta ve ihtiyaçların niteliği de farklılıklar göstermektedir. İhtiyaçlar artık çok yönlü, organize edilmesi daha zor olmakta ve hizmet verilen gruplar daha dinamik ve hareketli, işyerleri daha değişken ve işler daha istikrarsız ve geçici olmaktadır. İşverenlerin çalışan sağlığına yönelik sorumluluğu; çalışma ortamı ve koşullarının uygun hale getirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı korumanın sağlanması, hastalık oluşturabilecek nedenlerin ortadan kaldırılması ve bu çalışmaların tümünün sistemli ve yöntemli biçimde yapılmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda akademisyenlerin, ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile yapılan çalıştayda alınan görüş ve öneriler doğrultusunda, sağlığın geliştirilmesine katkı sunmak isteyen işyerlerine yol göstermek amacıyla “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Programı hazırlanıp uygulamaya konulmuştur” denildi.

İlimizde de Alaca, Osmancık, İskilip ve Sungurlu Devlet Hastanesi’nin programa başvuru yaparak İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim sonucunda “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Belgesi” almaya hak kazandığı dile getirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı geçtiğimiz gün Alaca Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Enver Ergin, Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ülkem Şen Uzeli, İskilip Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selim Asaroğlu ve Sungurlu Devlet Hastanesi başhekimi Uzm. Dr. İbrahim Adalı’ya belgelerini teslim etti.

(Volkan SINAYUÇ)