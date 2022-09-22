Hızlı şehirleşme ve yapılaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan inşaat ve yıkıntı atıkları Çorum’da çevre tehdidi olmaktan çıkarıldı. Çorum Belediyesi tarafından oluşturulan inşaat ve yıkıntı atıkları geçici biriktirme alanında son 3 yılda 4549 ton inşaat atığı toplandı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, oluşturdukları inşaat ve yıkıntı atıklarının şehre yakın olması nedeniyle vatandaşlara ayrıca bir kolaylık sağladığını ifade ederek “Hemşehrilerimiz 2020 yılında 30 ton, 2021 yılı 307 ton, 2022 yılı 8 aylık süreçte 456 ton inşaat ve yıkıntı atığını tesisimize getirdi.” diye konuştu.

Ev ve iş yerlerinden kaynaklanan inşaat ve yıkıntı atıkları oluşması durumunda Temizlik İşleri Müdürlüğünün aranması halinde belirli bir ücret karşılığında bu atıkların çevreye zarar vermeden toplandığının altını çizen Yağbat, “Bizleri arayıp atıklarını aldırmak isteyen hemşehrilerimizden 2019 yılında 62 ton, 2020 yılında 81 ton, 2021 yılında 139 ton, 2022 yılı içerisinde 8 aylık süreçte de 303 ton inşaat atığı topladık.” dedi.

İnsanlar tarafından boş arsa, dere ve yol kenarlarına dökülen inşaat atıkları olduğunu, vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı davranmaları gerektiğini ifade eden İsmail Yağbat, “Son üç yılda ev-iş yeri ve boş arsa, dere-yol kenarlarından 4.549 ton inşaat yıkıntı atığı topladık, bu yıkıntıların çevreye zarar vermesini önledik.” diyerek sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)

