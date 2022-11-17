Çorum Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Çorum il merkezinde düzenlenen operasyonda 39 kişinin yakalandığı bilgisi verildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 07-14 Kasım 2022 tarihleri arasında 3 adet av tüfeği, 3 adet kesici ve delici alet, 56 adet sentetik ecza maddesi ve 5 adet folyoya sarılı halde metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 39 şahıs yakalanmıştır” denildi. (Haber Merkezi)

