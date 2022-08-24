385 kişinin 4,5 ay süreyle istihdam edileceği program 5 Eylül 2022’de başlayıp 19 Ocak 2023 tarihinde sonlandırılacak.

Programın konusunun okullarda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik faaliyetleri olduğunu belirten İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, “Katılımcılara program süresince asgari ücret ödenecek olup, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacaktır” dedi.

Başvuruların 25-29 Ağustos’ta alınacağını ve yönetmeliğe göre geçerli başvurular içerisinden kontenjanların tamamının noter kurası yöntemiyle belirleneceğini kaydeden Tuzcu, “Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 29 Ağustos Pazartesi gününe kadar (saat:24.00’e kadar), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler İş arayan  Toplum Yararına ProgramlarTYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru şartları, kontenjan ve program numarası aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz personelinden başvuru için yardım talep edebilirler.

TYP’lerden 27/09/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır.

Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

