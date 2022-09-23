Rifat Büfe sahibi Rıfat Umur, yeni sistemle makinalarda istenilen rakamlarda Milli Piyango bileti hazırlanmasına başlanmasının ardından her yıl yaptığı gibi bu yıl da ÇORUM HABER’in kuruluş günü olan 17 Eylül 1985’e atıfta bulunarak 170958 numaralı bileti Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a sundu.
Rıfat Umur, Milli Piyango bileti dışında, Süper Loto, Şans Topu, Sayısal Loto ve Kazı Kazan oyunları da oynatıyor.
(Volkan SINAYUÇ)
38 ve 53. yıla özel Milli Piyango bileti
Çorum’da yıllardır faaliyetlerini Hürriyet Meydanı arkasında sürdüren Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, yine geleneği bozmayarak ÇORUM HABER’in 38. ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın ise meslek hayatında 53. yılına özel olmak üzere, bir Milli Piyango bileti oluşturarak armağan etti.
Rifat Büfe sahibi Rıfat Umur, yeni sistemle makinalarda istenilen rakamlarda Milli Piyango bileti hazırlanmasına başlanmasının ardından her yıl yaptığı gibi bu yıl da ÇORUM HABER’in kuruluş günü olan 17 Eylül 1985’e atıfta bulunarak 170958 numaralı bileti Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a sundu.
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