Rifat Büfe sahibi Rıfat Umur, yeni sistemle makinalarda istenilen rakamlarda Milli Piyango bileti hazırlanmasına başlanmasının ardından her yıl yaptığı gibi bu yıl da ÇORUM HABER’in kuruluş günü olan 17 Eylül 1985’e atıfta bulunarak 170958 numaralı bileti Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a sundu.

Rıfat Umur, Milli Piyango bileti dışında, Süper Loto, Şans Topu, Sayısal Loto ve Kazı Kazan oyunları da oynatıyor.

(Volkan SINAYUÇ)

