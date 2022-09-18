Gazi Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Kızılay Derneği Çorum Şubesi Kan Bağışı Merkezi’ne ziyarette bulunan Vali Mustafa Çiftçi hem buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de 36. kez kan bağışında bulundu. Kan bağışındaki duyarlılığı takdir toplayan Vali Çiftçi vatandaşlara da kan bağışı çağrısı yaptı.

Vali Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Bugün Kızılay Kan Merkezinde 36. kan bağışımı yaptım. Bir gün bizim de Kızılay’dan taze kan ihtiyacımız olabileceğini düşünerek kan bağışında bulunalım. Sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Bir Ünite Kan Bir Can Demektir. Kan ver, Can ver” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

