Ayder Alüminyum firması yetkilisi Emrah Tarı, yaptığı açıklamada, Sungurlu’ya bağlı Boztepe köyü nüfusuna kayıtlı olduklarını, Ankara Siteler’de alüminyum profil satış mağazaları ile Kahramankazan’da alüminyum profil üretim fabrikalarının bulunduğunu belirtti.

Emrah Tarı, “Sungurlulu hemşehrimiz Bakan Yardımcımız Muhsin Dere’nin memleketimize başlattığı yatırım seferberliğine bizde fabrika kurarak destek olacağız. Kaymakam Sayın Fatih Görmüş ve TSO Başkanı Sayın Behiç Akkaş ile görüşerek OSB’ye yatırım yapmak istediğimizi bildirdik. Kendileri bizlerle yakından ilgilenerek, OSB’den 12.500 m2 arsa tahsisini hemen yaptılar. Yıllık 5 bin ton alüminyum profil üretecek fabrikamızın temel atma hazırlıklarına başladık. Yaklaşık 35 milyon liraya mal olacak fabrikamızın temelini önümüzdeki günlerde atmayı planlıyoruz.” dedi.

Alüminyum profille kapı-pencere, cam balkon ve cephe sistemleri uygulamalarının yapıldığını anlatan Emrah Tarı, Sungurlu’da üretecekleri alüminyum profilleri Ankara’daki kendi mağazalarının yanı sıra yurt içi piyasaya satacaklarını ayrıca yurt dışına ihraç edeceklerini ifade etti.

Sungurlu’nun büyüyüp gelişmesi için gösterdikleri çabalardan dolayı Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere başta olmak üzere Kaymakam Fatih Görmüş ve Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş’a teşekkür eden Emrah Tarı, Sungurlulu işadamlarını memleketlerine yatırım yapmaya davet etti.



(Volkan SINAYUÇ)

