Çomar Barajı bölgesinde bir kişinin intihar ettiği ihbarı üzerine belirtilen yere jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiğinde bir otomobilin yanında ağaca asılı vaziyette bir erkek bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde isminin Oğuzhan T., olduğu öğrenilen 34 yaşındaki gencin yaşamını kaybettiği belirlendi.

Oğuzhan T.’nin cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile otopsi yapılmak üzere Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

