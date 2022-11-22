Kulüplerin malzeme dağıtım töreni dün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kadeş Meydanı’nda düzenlenen törene; Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İlçe Kaymakamları, Kurum Müdürleri ve davetliler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan törende 32 kulübe 10’ar top, 18’er eşofman takımı olmak üzere toplam 300 bin lira değerinde malzeme desteğinde bulunuldu. Protokol üyeleri tarafından kulüplere malzemeleri teslim edildi.



(Rıfat KARA)

