Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 32 il için oy verme saati 07.00 - 16.00 arası olarak belirlendi.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00 - 16.00 arası olarak belirlendi. Bu kararın alınmasında güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı ifade edildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.