Çorum Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Çorum il merkezinde düzenlenen operasyonda 31 kişinin yakalandığı bilgisi verildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 14-21 Kasım 2022 tarihleri arasında 4 adet tüfek, 9 adet tabanca ve 38 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiş olup, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 31 şahıs yakalanmıştır” denildi. (Haber Merkezi)

