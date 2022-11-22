İl Afet Koordinasyon Kurulu sel afeti sonrası hemen toplandı İl Afet Koordinasyon Kurulu sel afeti sonrası hemen toplandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Çorum il merkezinde düzenlenen operasyonda 31 kişinin yakalandığı bilgisi verildi.
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 14-21 Kasım 2022 tarihleri arasında 4 adet tüfek, 9 adet tabanca ve 38 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiş olup, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 31 şahıs yakalanmıştır” denildi. (Haber Merkezi)
 