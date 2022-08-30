30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Tahtasız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan 30 Ağustos Zafer Bayramını sonsuza dek yaşatacaklarını ve her yıl, her koşulda kutlayacaklarını vurguladı.

Tahtasız, “30 Ağustos sadece düşmanı yendiğimiz gün değildir. Aynı zamanda savaş meydanlarında yenilmezliğimizi de dünyaya kabul ettirdiğimiz gündür” dedi.

30 Ağustos’un milli bayramların temeli, Türk milletinin şanlı tarihinin özünü oluşturan bir kahramanlık destanı olduğuna dikkati çeken Mehmet Tahtasız, mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Büyük Zaferin 100. yılı hepimize kutlu olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramı, milli bayramlarımızın özüdür. Eğer Büyük Taarruz zaferle sonuçlanmasaydı, işgalci güçler yurdumuzdan sökülüp atılmasaydı hiçbir bayramımız olmayacak, sadece matemimiz, matem günlerimiz olacaktı.

Kabul edilmelidir ki vatanı olmayanın, bir vatan üzerinde bir arada yaşamayanların kutlayacak milli bayramları da olmaz.

30 Ağustos sadece düşmanı yendiğimiz gün değildir. Aynı zamanda savaş meydanlarında yenilmezliğimizi de dünyaya kabul ettirdiğimiz gündür.

30 Ağustos sadece bir askeri zafer değildir. 30 Ağustos, ulusumuzun bağımsızlığı için şahlanıştır, hayranlık uyandıran bir yurtseverlik destanıdır.

Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızın aziz hatıralarını minnetle, şükranla, hayranlıkla selamlıyorum.

Bize bugünleri bahşeden aziz şehitlerimizin huzur içinde uyuyabilmeleri için ulusumuzun bağımsızlığını ve vatanımızın her karışını büyük bir titizlikle savunacağımızdan hiçbir kuşku duyulmamalıdır.

Yakılıp yıkılmış bir coğrafyada küllerinden doğan ulusumuzun canı pahasına kazandığı büyük zaferi sonsuza dek kutlayacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın. Yaşasın bağımsız Türkiye. Yaşasın büyük zafer. Sonsuza dek var olsun ulusumuz.” (Haber Merkezi)

