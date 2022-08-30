30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihin şanlı zaferlerine yenisini eklediğini kaydeden Batum, Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders verildiğini kaydetti.

Türk kurtuluş mücadelesinin bir milletin var olma ve yaşama arzusunun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ve tarihteki ayrıcalıklı yerini aldığını belirten Batum, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Aziz milletimizin desteği ile Türk Ordusunun 26 Ağustos 1922 sabahı işgal kuvvetlerine yönelik başlattığı taarruz Türk milletinin kararlılığının, mücadele azminin ve hür yaşama iradesinin açık bir kanıtıdır. Bu zaferle aziz milletimiz son sözünü söylemiş, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

30 Ağustos Zaferiyle milletimiz, bu vatan üzerinde oynanmak istenen oyunları tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana bir kez daha göstermiştir.

Kurtuluş Savaşımız, sebep ve sonuçları ile hatıraları yaşatılarak gelecek nesillere mutlaka aktarılmalıdır. Ancak bu yolla milli devlet, üniter yapı ve milli kimliğin değeri daha iyi anlaşılacaktır. Bu zaferle ortaya çıkan sonuçtan bugün de birliğimiz, dirliğimiz, varlığımız açısından ibret ve ders alınması gereken mesajlar vardır.

Kutsal vatanımızın varlığı ve bağımsızlığının dünyaya kabul ettirildiği bu çok anlamlı zaferin 100. yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnet duygularımızla anıyoruz.” (Haber Merkezi)

