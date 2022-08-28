Valilikten yapılan açıklamaya göre, kutlama etkinlikleri 30 Ağustos Salı günü saat 09.30'da Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Çorum Belediyesince Yunus Emre Parkı (Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı) içerisindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Vali Mustafa Çiftçi’nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam edecek kutlamalar kapsamında saat 10.30'da Kadeş Barış Meydanı'nda tören düzenlenecek.

Akşam saat 20.00’de ise Anitta Otel balo salonunda kabul töreni gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)

