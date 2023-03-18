2.Lig Beyaz Grup’ta, “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, yarın 27.hafta maçında, düşme hattındaki Sivas Belediyespor’u konuk edecek.

Çarşamba günü, 24.haftanın erteleme maçında konuk ettiği Afyonspor’la 2-2 berabere kalması üzerine, rakiplerinin de puan kaybetmesi üzerine yeniden liderlik koltuğuna oturan Çorum FK, Sivas Belediye karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Galip gelerek, haftaya Diyarbakır deplasmanında, Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacağı kritik maç öncesinde moral bulmayı hedefleyen Çorum FK’da, sarı kart cezalısı Atakan Cangöz’ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Ozan Sol, Selim Ilgaz ve Timur Temeltaş forma giyemeyecek. Takım çalışmalarına başlayan Suat Kaya, Atakan Akkaynak ve Berkay Can Değirmencioğlu’nun durumlarının maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

45 puanlı lider Çorum FK ile 11 puanlı son sırada yer alan ve ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Sivas Belediye ile arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Antalya bölgesi B klasman hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını ise Siirt bölgesinden Orhan Timurtaş ve Elazığ bölgesinden Burak Gültek yapacak. İstanbul bölgesinden Yakup Özhan da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

