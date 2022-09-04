Alınan bilgiye göre, Çorum’un Sungurlu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde Halime E., üst kat komşusuna çay içmeye gitti.

Bir süre sonra evine dönen Halime E., kapısının açık olduğunu farkederek komşularından yardım istedi.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hareketliliği farkeden 3 şüpheli kaçmaya çalıştığı esnada bina sakinleri tarafında yakalandılar. Olay yerine gelen Sungurlu Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Ebru G., Yeliz A. Ve Sedef V., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldılar.

Sedef V., hamile olduğu gerekçesi ile adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Ebru G. Ve Yeliz A., mahkemece tutuklanarak Cezaevine gönderildi.