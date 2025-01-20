Mamak Belediyesi'nde çalışan 39 yaşındaki Çorumlu işçi Emre Soylu ve kazada hayatını kaybeden diğer işçiler için Mamak Belediyesi tarafından mevlit okutuldu.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından hem belediye hizmet binası önünde hem de Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Alt Yapı Şube Birimi’nde lokma tatlısı ikram edildi.

Düzenlenen mevlid programına, Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, işçilerin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yaptığı açıklamada hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, kederli ailelere ise baş sağlığı diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR