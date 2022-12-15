Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri Fehmi Börekçi, Abbas Akif Kabakçı ve Mustafa Kösdağ, geçen eğitim öğretim yılında son sınıfta öğrenim görürken okulun giriş kapısında gördükleri afişten Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları" kapsamında bilgi yarışması düzenlendiğini öğrendi.

Okul müdürü Mustafa Yıldırım ile görüşüp yarışmaya katılmaya karar veren üç arkadaş, önce il, ardından bölge finalinde birinci oldu. Çorumlu öğrenciler, bu sırada liseden mezun oldu.

Börekçi, Kabakçı ve Kösdağ, 1 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen Türkiye finalinde 10 sorudan 9'una doğru yanıt vererek 7 ekip arasında birinciliğe ulaştı. Böylece üç arkadaş, ödül olarak yurt dışı hareketlilik programına katılmaya hak kazandı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, makamında ağırladığı Börekçi ve Kabakçı'ya çeşitli hediyeler verdi.

Börekçi ve Kabakçı, 4 yıl eğitim gördükleri Ömer Derindere Fen Lisesi'ni de ziyaret ederek, Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve okul müdürü Mustafa Yıldırım ile bir araya geldi.

Kösdağ ise İstanbul'da olduğu için katılamadığı ziyarete cep telefonundan görüntülü bağlantıyla dahil oldu.

Geçen yıl istedikleri puanı alamamaları nedeniyle tercih yapmayan ve üniversite sınavına yeniden hazırlanan üç öğrenci, tıp fakültesini kazanıp Türkiye'ye hekim olarak hizmet etmeyi hedefliyor.

"Ufkumu açma açısından çok güzel bir yarışmaydı"

Börekçi, üç yakın arkadaş olarak bilgi yarışmalarına ilgi duyduklarını söyledi.

Yarışmaya kitaplarla değil, günlük hayatta edindikleri bilgi ve tecrübeler ışığında hazırlandıklarını belirten Börekçi, yaşıtlarına da bu tür yarışmalara katılmalarını tavsiye etti.

Börekçi, "Hem bir sosyal faaliyet hem başka illerden gelen insanlarla tanışma anlamında oldukça faydalı oldu. Benim ufkumu açtı, daha yüksek hayaller kurabilmeme vesile oldu. Yurt dışını gezme imkanım olacak. Öz güvenim arttı." dedi.

Kabakçı da üç arkadaş olarak genel kültürün yanı sıra fizik, matematik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya alanlarında bilgi birikimlerine güvendiklerini anlattı.

Elde ettikleri birinciliğin kişisel gelişimini olumlu etkilediğinin altını çizen Kabakçı, şunları kaydetti:

"Tanımadığınız insanlarla yarışmak, bilgi alışverişinde bulunmak çok güzel bir duyguydu çünkü kendi bilgi birikimini, sınırlarının nerelere kadar ulaşabileceğini görüyorsun. Kendi ufkumu açma açısından çok güzel bir yarışmaydı. İnsanın ufkunu genişleten ve daha ileri bakabilmesini sağlayan bir yarışma oldu. Hedeflerimi daha yükseklere çıkarmam gerektiğini bana gösterdi."

"Öğrencilerin sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerine de önem veriyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Makineci ise Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Osmancık ilçesinde yetiştiğini hatırlatarak, yeni Aybüke öğretmenler yetiştirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin elde ettiği birincilik dolayısıyla gururlandıklarını vurgulayan Makineci, idealist eğitimci ve öğrenciler yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Okul müdürü Yıldırım da öğrencilerin önemli bir başarı elde ettiğine dikkati çekerek, "Okul olarak öğrencilerin yalnızca akademik başarısına değil, sosyal, sportif ve kültürel yönden gelişimlerine de önem veriyoruz. Öğrencileri topluma yararlı bireyler olarak mezun etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.