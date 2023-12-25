Öğrencilerin yeni üretimler yapmalarına, kendilerini ifade etme, teknik bilgi ve becerilerini aktarmalarına öncülük ederek eserlerinin daha geniş kitlelere sunumunu sağlamak amacıyla düzenlenen Geleneksel Portre Resim Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, öğrenci eserlerinin etkin ve verimli bir süreç sonunda gerçekleştiğini ifade ederek yarışmada derece alan ve eserleriyle sergiye katılan öğrencileri tebrik etti.

Resim Bölüm Başkanı Doç. Muteber Burunsuz ise yarışmaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek bu süreçte öğrencilerin heyecanlarını paylaştıklarını belirtti.

Resim Bölümü öğrencilerinin katıldığı yarışma sergisinde; yağlı boya, akrilik boya ve karışık teknikler aracılığıyla oluşturulan 37 adet eser sergileniyor.

Yarışmada sergilenmeye değer görülen eserler arasından 3. sınıf öğrencisi Gülden Yirci birincilik ödülüne, 2. sınıf öğrencisi Tülay Kılıç ikincilik ödülüne ve 3. sınıf öğrencisi Yeliz Ünal üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Sergi 28 Aralık 2023 Perşembe gününe kadar Meslek Yüksekokulu Kampüsü İdari Bina Fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.