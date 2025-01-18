Bilardo İl Temsilciliği tarafından 12-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi. Profesyonel Bilardo Salonu'nda gerçekleşen il birinciliğine 34 sporcu katılım sağladı. 2 grup halinde başlayan müsabakalar sonunda çeyrek finale yükselen sporcular arasında eleme maçları yapıldı. Bu maçlar sonunda önce yarı finalistler, daha sonra da finalistler belli oldu. Çekişmeli geçen final maçı sonunda Ali Misket birinci olmayı başarırken, Recep Taşkın ikinci, Zafer Şahiner üçüncü, İbrahim Ahıskalı ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda bir açıklama yapan çiçeği burnunda il temsilcisi Yüksel Tavukcı, "2025 yılının il faaliyeti olan Çorum İl Birinciliği 3 Bant Şampiyonasına katılan sporcularımızı kutluyorum. 2025 yılı için şunu söyleye biliriz. Elimizde her geçen gün bilardo sporunun büyük bir ivme kazanacağını ve bu ivmenin yukarıya doğru çıkmasında, bilardo sporunun gelişmesi yönünde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hüseyin Şahin'e teşekkürü bir borç biliyoruz. Turnuvaya sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlayan hakemlerimize, sporcularımıza, büyük özveri gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

Editör: RIFAT KARA