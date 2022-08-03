Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde üzerlerinde silah bulunan şahısları kovalamaca sonucu yakaladı.

Geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde 13.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi’nde bulunan bir çay ocağında oturan üç şahsın üzerinde silah olduğunun tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese intikal etti.

Polisi gören şahısların kaçmaya çalışması üzerine ekipler ile şüpheliler aralarında kovalamaca yaşandı. 3 şüpheli üzerlerinde bulunan çeşitli çap ve markalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Şüpheliler yapılan adli işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile serbest bırakıldı. (Haber Merkezi)