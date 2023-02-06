Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, ikinci yarıların ilk 4 haftalarında aldığı sonuçlara göre, tarihinin en iyi ikinci, 2.Lig’deki ise en iyi performansını ortaya koydu.

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde boy gösteren Çorum FK, ilk 7 sezonunda 3.Lig’de mücadele ederken, son 4 sezondur da 2.Lig’de mücadele ediyor. Çorum FK, profesyonel liglerdeki 11 sezon içerisinde, ikinci yarıların ilk 4 haftaları itibariyle, en iyi performansı 2015-2016 Sezonunda ortaya koydu. Devrenin ilk maçında, Tunceli deplasmanında Dersimspor’a 2-0 yenilen Çorum FK, sonrasındaki maçlarda, evinde Manavgatspor’u 4-3, deplasmanda TKİ Tavşanlı Linyitspor’u 1-0, evinde Çanakkale Dardanelspor’u 2-1 yendi ve periyodu 9 puanla tamamladı. Bu performans, Çorum FK’nın profesyonel liglerde, ikinci yarıların ilk 4 haftasındaki en iyi performansı olarak kayıtlara geçti.

Çorum FK, en kötü performansı ise profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013 Sezonunda gösterdi. Bu periyotta oynadığı 4 maçı da kaybeden Çorum FK, evinde Alıtnordu’ya 2-1, deplasmanda Darıca Gençlerbirliği’ne 1-0, evinde Erzurum Büyükşehir Belediye’ye 3-0 ve deplasmanda Maltepespor’a 3-0 kaybetti.

Son 4 sezondur da 2.Lig’de mücadele eden Çorum FK, yine ikinci yarıların ilk 4 haftasında alınan sonuçlara göre, en iyi performansı bu sezon gösterdi. Evinde Şanlıurfaspor ve deplasmanda Somaspor’la 0-0 berabere kalan Çorum FK, sahasında Arnavutköy Belediye’yi 4-2 yendikten sonra, en son deplasmanda Bursaspor’u 3-0 mağlup ederek, 8 puana ulaştı.

Çorum FK, 2.Lig’deki en kötü performansı ise 2019-2020 Sezonunda gösterdi. Kırmızı-siyahlı ekip, 4 maçta sadece 3 puan alabilirken, deplasmanda 1922 Kornyaspor’a 1-0, evinde İnegölspor’a 3-1, yine evinde Sancaktepe Belediye’ye 2-0 yenilirken, tek galibiyetini deplasmanda Gümüşhanespor’a karşı 4-1’lik skorla aldı.

İKİNCİ YARILARIN İLK 4 HAFTA PUANLARI

Sezon Puan

2012-2013… 0

2013-2014… 6

2014-2015… 6

2015-2016….9

2016-2017….5

2017-2018….4

2018-2019….7

2019-2020….3

2020-2021….6

2021-2022….6

2022-2023….8

(Hüseyin AŞKIN)

