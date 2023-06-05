BELTAŞ 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 13.hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Kargıserispor ile H.E.Kültürspor karşı karşıya geldi. Kargı İlçe Sahası'nda oynanan ve Çorum'un başarılı kadın hakemlerinden Nuriye Çınar Bal'ın düdük çaldığı karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken, ev sahibi Kargıserispor ilk yarının son dakikalarında Ahmet Furkan'ın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının 57.dakikasında El Kadir'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan H.E.Kültürspor 1 dakika sonra Gökhan ile beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takımda geliştirdiği ataklardan bir türlü galibiyet golünü bulamayınca son dakikalara 1-1 eşitlikle girildi. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken gelişen Kargıserispor atağında ikinci yarıda oyuna giren Ramiz takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından 31 puana yükselen Kargıserispor bitime bir hafta kala 2.Küme'de şampiyon olmayı başardı. 26 puanda kalan H.E.Kültürspor ise 2.Küme'yi ikinci sırada tamamladı.

ŞAMPİYON KARGI KUPASINI ALDI

Maçın ardından düzenlenen kupa törenine, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve ASKF Genel Sekreteri Hilal Kiraz katıldı. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı şampiyon olan Kargıserispor ve ikinci olarak 1.Küme'ye yükselen H.E.Kültürspor'u mücadelelerinden dolayı tebrik ederken, iki takıma da 1.Küme'de başarılar diledi.

Arıcı konuşmasının ardından şampiyon olarak 1.Küme'ye yükselen Kargıserispor'a kupasını teslim etti.