İl Müftülüğü koordinesinde hazırlanan uğurlama programıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 285 kişilik Çorum kafilesi Akşemseddin Camii önünde hacı yakınlarıyla bir araya geldi.

Programda Müftülük Tasavvuf Musiki Korosu; seslendirdiği ilahiler, telbiye, tekbir ve salavatlarla hacı adaylarını uğurlamaya gelerek alanı dolduran yüzlerce hacı yakınlarına duygusal anlar yaşattı.

Ardından günün anlam ve önemine binaen duygularını dile getiren İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Hacılar ve Umreciler, kutsal beldelerde geldikleri yerin temsilcileridirler. Sizlerin de ilimizi oralarda en güzel şekilde temsil edeceğinize inancımız tamdır. Bu vesileyle şimdiden haccınızın mebrur olmasını, salimen gidip ğanimen dönmenizi Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum.” derken hacı adaylarının kutsal topraklarda ülkemiz ve milletimiz için de dua etmelerini istedi.

Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül tarafından yapılan duanın ardından Çorum kafilesi, aileleriyle vedalaşarak otobüslerle Ankara Havalimanına doğru hareket etti.

Çorum’dan 2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve acentelere kayıt yaptıran toplam 785 kişinin kutsal topraklarda hacı olmak üzere hac yolculuğuna çıkacağı bilgisi de verildi.