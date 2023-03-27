Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 20-27 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan aranma ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 25 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Bin 809 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 7 adet tabanca, 6 adet tüfek, 3 adet kesici ve delici alet olmak üzere toplam 16 adet silah, 38 adet fişek ele geçirildi. Asayiş uygulamasında 318 araç ile 24 iş yeri de denetlendi.