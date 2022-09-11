Alınan bilgiye göre 26 yaşındaki N.K., Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif 1.Sokak’ta bulunan ikametinde yaşamına son verdi.

Durumu farkeden N.K.'nın eşinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

N.K., Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

