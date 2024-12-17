İHALE İPTAL İLANI
ÇORUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2024/1634100

1- İdarenin

a) Adresi

:

YAVRUTURNA MAH. GAZİ PAŞA SOKAK NO:66 19030 MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

03642231020 /03642231024

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

02.12.2024

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

ÇORUM HAKİMİYET www.corumhaber.net/ 30.11.2024

3- İhale İptal Tarihi

:

16.12.2024

4- İptal nedeni veya nedenleri : Teknik Şartnamede değişiklik yapılması ve buna bağlı olarak yaklaşık maliyetinde güncelleme yapılması
#ilangovtr Basın No ILN02141117