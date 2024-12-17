İHALE İPTAL İLANI
ÇORUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
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İhale Kayıt Numarası
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:
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2024/1634100
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1- İdarenin
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a) Adresi
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:
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YAVRUTURNA MAH. GAZİ PAŞA SOKAK NO:66 19030 MERKEZ/ÇORUM
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b) Telefon ve faks numarası
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:
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03642231020 /03642231024
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c) Elektronik posta adresi
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:
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2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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02.12.2024
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b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
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ÇORUM HAKİMİYET www.corumhaber.net/ 30.11.2024
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3- İhale İptal Tarihi
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16.12.2024
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4- İptal nedeni veya nedenleri : Teknik Şartnamede değişiklik yapılması ve buna bağlı olarak yaklaşık maliyetinde güncelleme yapılması
#ilangovtr Basın No ILN02141117