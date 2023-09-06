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Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı ulaşım sistemleriyle Türkiye'nin 23 şehrinde toplu ulaşımı dijitalleştiren Asis Elektronik ile Papara arasında yapılan entegrasyon sayesinde, Papara'nın Ulaşım Kartları adımından 23 şehirde daha ulaşım kartı yüklemesi yapmak mümkün hale geldi.

Papara'nın Asis Elektronik iş birliğiyle ödemeler menüsüne eklediği Ulaşım Kartları adımında yer alan ve kullanıcıların 7 gün 24 saat ulaşım kartı yüklemesi yapabilecekleri şehirler, Adıyaman, Ağrı, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, Kütahya, Malatya, Manisa, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Karaman, Batman, Iğdır, Şanlıurfa ve İzmir olarak sıralandı.

Bu sayede Aykart, Balkart, Dicle Kart, Diyarkart, Samkart, Kart54, İzmirimkart gibi akıllı ulaşım kartlarına bakiye yüklemek için yükleme ve dolum noktalarına, büfelere gitme zorunluluğu ortadan kalktı.

Verilen bilgiye göre, kullanıcılar, sahip oldukları ulaşım kartını kart numarası bilgisini kullanarak Papara'ya ekleyebiliyor.

Kullanıcıların verdikleri yükleme talimatı tutarı, kartların ulaşım kartı kullanılan bir toplu taşıma aracındaki cihaza veya akıllı yükleme noktasına okutulmasıyla aktif hale geliyor ve karta yükleniyor. Kullanıcılar, sık yükleme yaptıkları tutar ve kartları, "Ödemeler" menüsünün en üstünde görüyor ve bu sayede kart yükleme süreçleri de kısalıyor.

"PAPARA TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara Sigorta ve Uygulama İçi Ödemeler Lideri Emre Güngör, şunları kaydetti:

"Papara olarak her iş birliğinde, her yeni ürünümüzde sayıları 17 milyonu aşan kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Ulaşım kartları, şehir içi yaşamın olmazsa olmazı. Asis Elektronik'le gerçekleştirdiğimiz iş birliği, ekosistemler oluşturmaya inanan iki markanın kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bir araya gelmesine önemli bir örnek oluşturuyor. Papara, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. 23 şehirde ulaşım kartı yüklemeyi birkaç adımda mümkün kılan bu özelliğin Papara'nın ülke çapında daha çok benimsenmesini sağlayacağına inanıyoruz."

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Özyürek de "Papara ile olan bu stratejik iş birliği sayesinde, yolcuların Papara uygulaması ile ulaşım kartlarına bakiye yükleme kolaylığından faydalanarak, pratik bir şehir içi toplu ulaşım deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Birlikte, en son teknolojiyi kullanıcı kolaylığı sağlayacak bir sistemle birleştirerek akıllı ulaşımı yeniden tanımlayacak çözümler yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.