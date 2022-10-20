Yapılan gezide eski TBMM binası, Anıtkabir, ODTÜ ve Feza Gürsey Bilim Merkezi ziyaret edildi. Gezide öğrenciler hem eğlenip hem de yeni bilgiler öğrendiler.

Gezinin sabahki bölümünde eski TBMM binası ve Anıtkabir ziyareti ile ülkemizin vermiş olduğu milli mücadele ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği hakkında çok önemli bilgileri bizzat görsellerle adeta yaşayarak öğrenme imkânı buldular.

Öğle sonrası ODTÜ ve Feza Gürsey Bilim Merkezi gezisinde akademik dünyayı tanıyarak, bazı bilimsel deneylerle öğrencilerin merak duyguları uyandı.

Okul Müdürü Cenap Tozlu, bu tür akademik ve kültürel gezilerin eğitime büyük katkısı olduğunu ve bu tür gezilerin sıklıkla yapılarak devam edeceğini ifade etti.

(Haber Merkezi)

