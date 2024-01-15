Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 8-15 Ocak 2024 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 22 şahıs yakalandı.

Kentte haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunan 4 kadın, 3 erkek şahıstan 3 kadın, 3 erkek şahıs ekipler tarafından bulunurken, 1 kadın şahsın aranmasına devam ediliyor.