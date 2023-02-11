Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadeleye de devam ettiğini belirterek, “TSK aynı zamanda terörle mücadele yapmaya devam etmektedir. TSK sahada toplam 26 bin 211 personeli ile birlikte 24 esasına göre çalışmaya devam etmektedir. Toplam 54 tabur ve 29 doğal afet arama kurtarma timimiz sahada çalışmakta. Bizim ilk yapmaya çalıştığımız husus kriz masasını kurdurtan sonra süratle ulaştırma çalışmalarıdır. Hava koridoru kurulmuştur. Şu ana kadar 841 sorti icra edilmiştir. 63 uçak bölgede görev yapmakta. 45 İHA ve SİHA görev yapmaktadır. Helikopterler bizim için çok önemli. 57 helikopter çalışmaya devam etmektedir. Hatay Havaalanının kapalı olması işlerimizi zorlaştırmıştır. Deniz Kuvvetlerimiz ise denizden çalışmalara devam etmektedir. Deniz Kuvvetlerine ait 24 gemi ve 5 helikopter bölgede çalışmaktadır. Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz Sağlık Bakanlığı ile koordineleri bir şekilde vatandaşlara hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.