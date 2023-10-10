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UEFA Yönetim Kurulu, EURO 2028'e Birleşik Krallık ile İrlanda Cumhuriyeti'nin, EURO 2032'ye ise Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

UEFA Yönetim Kurulu'nun, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki toplantısında aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirdi. Türkiye'yi adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti. İtalya Futbol Federasyonu'nu temsilen ise delegasyonda Başkan Gabriele Gravina, Genel Sekreter Marco Brunelli, EURO 2032 Proje Müdürü Antonio Talarico, İtalya Millî Takımı'nın Kafile Başkanı ve futbol elçisi olan Gianluigi Buffon ile İtalyan TV sunucusu Ilaria D'Amico yer aldı.

Yapılan sunumların ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. Ceferin, EURO 2028'e Birleşik Krallık ile İrlanda Cumhuriyeti'nin, EURO 2032'ye Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Törende; TFF'yi temsilen İsviçre'ye giden delegasyonda Onursal Başkan Şenes Erzik, 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, 2. Başkan Vekili Yalçın Orhan, Başkan Vekili Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Müslüm Özmen, Şafak Müderrisgil, Ramazan Üçdan, Erman Kalkandelen de yer aldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), EURO 2032'nin ev sahipliğinin Türkiye - İtalya ortaklığına verilmesi üzerine bir açıklama yaptı.

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi.

Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Türkiye, "Play as One" mottomuzda da belirttiğimiz gibi, büyük bir tutku ve bağlılıkla çalışarak 2032 yılına kadar taraftarlara en üst düzey Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak için yoğun bir iş birliği içinde olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."