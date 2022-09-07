Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile Çorum’da yapımı devam eden karayolları yatırımlarını gezen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yol çalışmaların son durumu hakkında bilgiler paylaştı.

Çorum-Amasya Karayolu’nda çalışmaların devam ettiğini anlatan Milletvekili Ceylan, özellikle de ağırlık verilen Mecitözü-Çorum arasında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ve bu sene bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Çorum-Ortaköy arasında çalışmaların iki etap halinde planlandığını ve Çorum-Cemilbey arasındaki ilk etapta çalışmaların bitirildiğini hatırlatan Ceylan, Cemilbey-Ortaköy arası ikinci etabın ise ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Ceylan, yer teslimi yapılan müteahhit firmanın kısa sürede çalışmalara başlayacağını kaydetti.

Çorum-İskilip yolunda da büyük bir bölümde çalışmaların tamamlandığına işaret eden Ceylan, bu sene sonuna kadar da Kızılırmak Köprüsü’ne kadar bölümün bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Alaca-Zile arasında da çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Milletvekili Ceylan, tüm ilçelerin yol bağlantısını konforlu hale getirerek 2023 yılı sonuna kadar bitirileceğini sözlerine ekledi.

Ceylan, Çorum’da yaşam standardını yükselmek için tüm milletvekilleri, il başkanı, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla beraber çalıştıklarını da dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.