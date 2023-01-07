İlk gün, Atatürk Spor Salonu’nda, saat 11.00’de başlayan müsabakalarda, 55, 63, 72, 82 ve 97 kiloların elemeleri yapıldı. 17.30 ile 19.00 saatleri arasında ise bu sıkletlerin yarı final karşılaşmaları yapıldı. İlk gün, Çorumlu güreşçilerden 97 kiloda Tansel Can Örtücü ve Oğuz Kayar mindere çıkarken, gazetemizin basıma girdiği saatlerde iki güreşçi de madalya şansını sürdürüyordu.

AÇILIŞ BUGÜN

Şampiyona bugün yapılacak müsabakalarla devam edecek. Bugün de, 60, 67, 77, 87 ve 130 kilonun eleme ve akşam seansında yarı final müsabakaları, yine akşam seansında, eleme ve yarı final müsabakaları dün yapılan 55, 63, 72, 82 ve 97 kiloların final karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Şampiyonanın açılış töreni ise bu akşam saat 17.30’da, müsabakaların yapıldığı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın üçüncü ve son günü olan yarın ise, 60, 67, 77, 87 ve 130 kilonun repesaj müsabakaları, 12.30-15.00 arası ise üçüncülük ve final müsabakaları yapılacak. Şampiyona, 15.00’teki final müsabakalarının ardından yapılacak ödül ötreni ile sona erecek.



(Rıfat KARA)

