Türk Sanat Müziği’nde de çıtayı bir hayli yükseltmiş olan Çorum, pandemi süreciyle birlikte bu alanda belirgin bir sessizliğe bürünmüştü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğindeki Çorum Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu’nun 10 Ocak akşamı Devlet Tiyatrosu’nda verdiği konser, bu suskunluğun da sona ermesini sağladı.

Şef Selda Erdost yönetimindeki başarılı konser, aynı zamanda 2023 yılının Çorum’da “kültür-sanat yılı” olacağının da bir işareti olarak algılandı.

(Tugay GÖKTÜRK)

