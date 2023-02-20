ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Aktüerler Yönetmeliği kapsamında, aktüerlik birinci ve ikinci seviye sınavları Ankara ve İstanbul’da, üçüncü ve dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilir.

Dördüncü seviye sınavlarına ise uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanların başvurması gerekmektedir.

Sigortacılık Eğitim Merkezinin resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

