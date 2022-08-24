Hazırlıklar kapsamında ilk olarak il ve ilçe teşkilatları ile toplantılar yapan Milletvekili Ceylan, yapılacak hazırlıklar için teşkilatlara bilgi verdi.

Daha sonra mitingin gerçekleştirileceği Zafer Meydanı’nda incelemelerde bulunan Milletvekili Ceylan, burada da yapılması gereken hazırlıklar ile ilgili teşkilat ile istişarelerde bulundu.

Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afyonkarahisar’da vatandaşlarla hasret gidereceğini belirten Milletvekili Ceylan, şehirdeki hazırlıkları inceleyerek, Afyonkarahisar’ın heyecanla Cumhurbaşkanını beklediğini söyledi.

Milletvekili Ceylan, Büyük Zafer'in 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Zafer Haftası programı öncesi Afyonkarahisar AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurduseven, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve teşkilat üyeleri ile koordinasyon toplantısında bir araya geldiklerini ifade etti.

Gelecek seçimin Cumhuriyet'in 100. yılına denk geldiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, “Bu anlamda da Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne denk gelen yüz yılın seçimine doğru, 2023 seçimine doğru gidiyoruz. Yüzyılın seçimine teşkilatlar olarak her zaman hazır olmalıyız” dedi.

“MÜCADELEMİZDE KİŞİSEL HESAPLARA YER YOK”

Teşkilat olarak tek dertlerinin memleket olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan, "Mücadelemizde kişisel hesaplara ve çekişmelere yer yoktur. Her bir arkadaşımız milletimizin, omuzlarımıza yüklediği kutsal emanetin aynı derecede sahibi, sorumlusu, takipçisidir. Şehrimizi ve ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz aşkla çalışan bir lider izinde yürüyen çok şükür teşkilatlarımız var” diye konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

2023 seçimlerine az bir süre kalan teşkilatlardaki birlik ve beraberliğin kendilerini son derece memnun ettiğini dile getiren Milletvekili Ceylan, “Eğer sizler sahada gayret etmez, cefakâr bir şekilde çalışmaz, her kapıyı çalıp gönülleri açmaz ve onlarla irtibat kurmazsanız emin olun AK Parti’nin teveccühünü kazanmanız mümkün değildir. Önümüzdeki dönemlerde sizlerin desteğine, sizlerin gayretine ihtiyacımız olacaktır” şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN VATANDAŞLARLA İÇİÇE OLMALIYIZ”

Teşkilat üyelerinden her zaman vatandaşlarla iç içe olmalarını isteyen Milletvekili Ceylan, “Bizler milletvekilleri olarak sürekli milletimizin, hemşehrilerimizin, vatandaşımızın yanında oluyoruz. Her fırsatta da bunu onları ziyaret ederek, dertlerini dinleyerek ve bu dertlere çözüm üretmek için çabalayarak gösteriyoruz” dedi.

“EN KÖKLÜ SAĞLIK REFORMLARINI HAYATA BİZ GEÇİRDİK”

AK Parti’nin vatandaşa verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğine işaret eden Milletvekili Ceylan, Türkiye’nin en köklü sağlık reformlarını hayata geçirmiş bir parti olarak son dönemde şikayete konu olan sorunların tamamını da çözüme kavuşturduklarını dile getirdi.

“GENÇLERİMİZİN UMUTLARINI GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI ATIYORUZ”

Gençlerin umutlarını güçlendirecek her adımı attıklarını kaydeden Milletvekili Ceylan, “Öğrencilerimizin stajlarını İnsan Kaynakları Ofisimiz bünyesinde kurduğumuz Ulusal Staj Programı’yla gerçekleştirebilmesini sağladık. Bu yıl 100 bini aşkın öğrencimizin yararlandığı programımızı daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

Bu yaz yeni bir projeyle, kapalı köy okullarını imar ederek ilkokul, anaokulu ve halk eğitim merkezini de içeren köy yaşam merkezleri hâline getirdiklerini açıklayan Milletvekili Ceylan, okulların açıldığı tarihe kadar 1.500 köy yaşam merkezini faaliyete geçirmiş olacaklarını söyledi

“CUMHURBAŞKANIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Afyonkarahisar teşkilatı ile bir arada olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Milletvekili Ceylan, “20 yıllık iktidarlığımız döneminde yapmış olduğumuz hizmetlere sahip çıkmak, onları anlatmak ve onlarla beraber aynı şekilde cumhurbaşkanımıza sahip çıkmamız bizim birinci görevimiz olmalıdır. Bu vesileyle önümüzdeki süreçteki göstereceğiniz gayretler için de şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)