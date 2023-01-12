Ziyaret dolayısı ile çalışanlarla da bir araya gelen MHP İl Başkanı Karapıçak, 2023 seçimlerinin ilimiz ve ülkemiz adına önemine değinerek; gerçekleştirilecek olan seçimin Türkiye Cumhuriyetinin yarınları adına belirleyici bir eşik, Türkiye Cumhuriyetinin küresel bir güç olması yolunda yüzyılın seçimi niteliğinde olduğunu bu nedenle de Cumhur İttifakı ile Türk milletinin Emperyalistlere karşı verilen onurlu mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Karapıçak, kadın girişimci ruhuyla hizmete başlayan Seher Arslan ve eşi Mehmet Arslan'a her geçen gün geliştirdikleri hizmetleri, ilimize sağladıkları istihdam desteği ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini belirterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Arslan çifti de MHP İl Başkanı Karapıçak ve beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

