CHP İl Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Adil, eşit, şeffaf bir yönetim, hiç kimseyi ötekileştirmeyen hoşgörülü, her alanda üreten ve insanlarımıza nitelikli istihdam yaratan bir anlayışın iktidar olduğu, yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin olmadığı; hiçbir çocuğun yatağına aç girmediği bir Türkiye için mücadelemiz devam edecek.”
“Zorluklarına rağmen pes etmeden kararlılığımızın meyvesini toplayacağımız, bu sayede Türkiye’ye nefes aldıracağımız bir yıl olsun! 2023 Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yılı olacaktır.”
(Haber Merkezi)
“2023 iktidar yılımız”
CHP Çorum İl Başkanlığı tarafından yapılan yşazılı açıklamada, 2023 yılı ile birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girilmekte olduğu hatırlatılarak, “Yeni yılda adalet, demokrasi, hukuk, özgürlük ve barış mücadelemizi sürdüreceğiz. 2023 yılının işsizliğin, yoksulluğun, yolsuzluğun bittiği, her alanda atılımların gerçekleştirildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz.” denildi.
CHP İl Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Adil, eşit, şeffaf bir yönetim, hiç kimseyi ötekileştirmeyen hoşgörülü, her alanda üreten ve insanlarımıza nitelikli istihdam yaratan bir anlayışın iktidar olduğu, yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin olmadığı; hiçbir çocuğun yatağına aç girmediği bir Türkiye için mücadelemiz devam edecek.”
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