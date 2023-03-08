Önceki yıllarda kesin kayıt hakkı kazanan ancak Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kutsal topraklara gidemeyen 34 bin 443 hacı adayı ise kuraya tabi olmadan hac yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, deprem nedeniyle hacı adayları davet edilemedi.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve zorlukların üstesinden gelmek için 30 bin din görevlisinin sahada olduğunu belirtti.

Erbaş, yaklaşan hac mevsiminin hazırlıklarını büyük titizlikle sürdürdüklerini ve Türkiye'den hacca gitmek isteyenlerin sayısının her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Bu yıl 221 bin 916 kişinin kayıt yaptırdığını ve önceki kayıtlarla toplam 2 milyon 426 bin 114 kişinin kuraya katılacağını bildiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu sene ülkemize tahsis edilen kontenjan ise 83 bin 430'dur. Bu yıl kuraya katılan en küçük hacı adayımız 40 günlük; annesi ve babasıyla yazılmış. Yaşı itibarıyla en büyük hacı adayımız 1904 doğumlu yani 119 yaşında. Genel Müdürümüz biraz önce ailesini, çocuklarını aradı. Gayet sağlıklı bir şekilde bu hacımız, bir annemiz. İnşallah kurada çıkar da sağlıklı bir şekilde haccını yapmak nasip olur. Kuraya girecek hacı adaylarımızın yaş ortalaması 57. Ön kayıt yaptıran hacı adaylarımızın oranı yüzde 53,53. Erkek hacı adaylarımızın oranı ise yüzde 46,47 olarak tespit edildi. Kadın hacı adaylarımızın daha fazla olduğu görülmektedir."

"Kura sistemi adaleti sağlayan en iyi uygulama"

Erbaş, hacı adaylarını belirlemede uygulanan kura sisteminin, bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulama olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu sisteme göre, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek maksadıyla, kura çekiminde, kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulaması yapılmaktadır. Kuralar, hacı adaylarının 2007'den itibaren girdiği kura sayısının, kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmektedir. Yani bu yıl müracaat eden kişi, sadece 1 kere kuraya girerken, 10 yıl önce müracaat etmiş bir kardeşimiz 100 kere kuraya girmektedir. Dolayısıyla daha önce müracaat etmiş olanların kurada çıkma ihtimali, yeni müracaat edenlere göre daha fazla olmaktadır."