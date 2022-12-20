Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Geleneksel Okçuluk İl Birinciliği ve il seçmelerinde heyecan sona erdi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Vali Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan’ın da yakından takip ettiği müsabakalarda 74 sporcu ter döktü. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Minik erkekler (8-9 yaş): 1.Mehmet Tacın (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 2.Hakan Mirza Teryakioğlu (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 3.Hüseyin Akça (ferdi).

Minik erkekler (10-11 yaş): 1. Mustafa Batu Coşkun (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 2.Kayra Çağıl (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 3.Abdullah Çakmak (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 4.A.Kaan Demirkan (Çorum Okçuluk Gençlikspor)

Minik erkekler (12-13 yaş): 1.M.Gökhan Güngör (ferdi), 2.Utku Ege Bal (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 3.Ahmet Alıcı (ferdi), 4.A.Hamza Uçar (ferdi)

Minik kızlar (10-11 yaş): 1.Zeynep Tacın (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 2.Işılay Beril Kaya (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 3.Ahsen Kırış (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 4.Nilay Şenöz (Çorum Okçuluk Gençlikspor)

Yıldız kızlar: 1.Efsa Nur Kaplan (ferdi), 2.Nazlı Ceylan (Çorum Okçuluk Gençlikspor)

Yıldız erkekler: 1.Yiğit Musab Akbatu (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 2.Furkan Yücel (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 3.Arda Midilic (Çorum Okçuluk Gençlikspor)

Genç erkekler: 1.Ahmet Tarık Çiftçi (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 3.Akif Çelebi Çatal (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 3.Yusuf Akça (Çorum Okçuluk Gençlikspor)

Genç kızlar: 1.Tuğba Üngör (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 2.Beste Yüksel (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 3.Melek Bilge Kaynar (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 4.Şevval Çavdar (Çorum Okçuluk Gençlikspor)

Büyük erkekler: 1.Deniz Ural (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 2.İbrahim Durbin (ferdi), 3.Okan Keskin (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 4.Uğur Altuncu (Çorum Okçuluk Gençlikspor)

Büyük kadınlar: 1.Gül Yıldırım (ferdi), 2.Şeyma Yıldırım (ferdi), 3.Sevgi Güngör (Çorum Okçuluk Gençlikspor), 4.Azime Çiftçi (Çorum Okçuluk Gençlikspor)

Müsabakalar sonunda düzenlenen törende bir konuşma yağan Geleneksel Türk Okçuluk İl Temsilcisi Erkan Teryakioğlu, müsabakaları yakından takip eden Vali Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti. Çorum’da Türkiye Şampiyonası’nın yapılması noktasında görüşmelerinde sürdüğünü belirten Teryakioğlu, “Çorum’da Ata Sporumuz Geleneksel Türk Okçuluğu hızla gelişmektedir. Hedefimiz 2023 Çorum’da önemli bir organizasyonu düzenlemek ve bu organizasyonda Çorumlu sporculara şampiyonluklar yaşatmaktır” ifadelerini kullandı.

Teryakioğlu’nun konuşmasının ardından dereceye giren sporculara Vali Mustaga Çiftçi, eşi Azime Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan madalyalarını takdim etti.



(Rıfat KARA)

