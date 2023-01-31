Çorum’da 2022 yılında 1 milyar 886 bin 917 dolar ihracat yapıldı. Aralık ayında 143.3 milyon dolarlık ihracat yapılan Çorum’da ithalat ise 444,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam ithalat ise 12 aylık dönemde 3 milyar 842 milyon 848 bin bin dolara yükseldi.

Türkiye’de Aralık ayında ihracat yüzde 3, ithalat yüzde 12,2 arttı. İhracat 2022 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22 milyar 910 milyon dolar, ithalat yüzde 12,2 artarak 32 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 artarak 22 milyar 910 milyon dolar, ithalat yüzde 12,2 artarak 32 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 172 milyon dolar, ithalat yüzde 34,0 artarak 363 milyar 711 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Aralık ayında yüzde 2,7 artarak 20 milyar 875 milyon dolardan, 21 milyar 437 milyon dolara yükseldi. Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 0,5 artarak 21 milyar 591 milyon dolardan, 21 milyar 704 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,0 artarak 6 milyar 832 milyon dolardan, 9 milyar 701 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Aralık ayında yüzde 76,5 iken, 2022 Aralık ayında yüzde 70,3'e geriledi. Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 137,0 artarak 46 milyar 211 milyon dolardan, 109 milyar 539 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Aralık döneminde yüzde 83,0 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

BÖLGE İLLERİ

Geçici dış ticaret verilerine göre bölge illerinde 12 aylık dönemde Samsun’da 1 milyar 317 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Tokat’ta 44.2 milyon dolar ve Amasya’da 135.5 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Samsun’da Aralık ayında ihracat 104,4 milyon dolar, ithalat 72,9 milyon dolar olurken; Tokat’ta ihracat 3,4 milyon dolar, ithalat 2,2 milyon dolar ve Amasya’da ihracat 9,9 milyon dolar, ithalat 4,4 milyon dolar oldu.

(Volkan SINAYUÇ)

