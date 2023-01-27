Çorum Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü’nün 2022 yılına ilişkin faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.

Çorum İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na 2022 yılında toplam 2.464 adet şikâyet başvurusu geldiğinin belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“2022 yılında 24 toplantı yapılmış olup, toplam 2.321 dosya görüşülerek karara bağlanmıştır. Başvuruların, 978 adedi tüketici lehinde, 1.293 adedi tüketici aleyhinde 50 adedi ise görevsizlik şeklinde değerlendirilerek sonuçlanmıştır.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği gereğince 2022 yılında Müdürlüğümüzce haksız ticari uygulamalar ve fiyat etiketi yönünden 632 firma, 2.341 adet ürün denetlenmiştir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Çorum Ticaret İl Müdürlüğü olarak 2022 yılı içerisinde kurumumuza 611 başvuru yapılmıştır. 2022 yılında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kesilen ceza toplamı 24.309,00 TL’dir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında anılan tarihten itibaren ilimiz ve ilçelerimizde, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ticaretiyle iştirak eden ve yönetmelikteki şartlara haiz olup internet üzerinden İETTS (İkinci El Taşıt Ticareti Sistemi) üzerinden yapılan başvuruların İl Müdürlüğümüzce değerlendirilerek uygun olan işletmelere “Yetki Belgesi” verilmektedir. Yönetmelik gereğince Müdürlüğümüze 2022 yılı içerisinde 22 adet başvuruda bulunulmuştur. 7 adet başvuruya yetki belgesi verilmiştir. 15 adet başvuruya yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yetki belgesi verilmemiştir.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında anılan tarihten itibaren ilimiz ve ilçemizde emlakçılık işiyle iştigal eden ve yönetmelikteki şartlar uygun olanların internet üzerinden TTBS sistemi üzerinden yapılan başvuruların İl Müdürlüğümüzce değerlendirilerek uygun olan esnaf ve tacirlerimize İl Müdürlüğümüzce “Yetki Belgeleri “verilmektedir. Müdürlüğümüze 2022 yılı içerisinde 61 adet başvuruda bulunulmuştur. 15 adet başvuruya yetki belgesi verilmiştir. 46 adet başvuruya yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yetki belgesi verilmemiştir.

Kuyum Ticareti Yönetmeliği kapsamında, kuyum ticaretini sadece yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacağı duyurulmuştur. KTBS sistemi üzerinden yapılan başvuruların İl Müdürlüğümüzce değerlendirilerek uygun olan işletmeye tarafımızdan “Yetki Belgesi” verilmektedir. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde 20 başvuruda bulunulmuştur. 14 adet kuyum yetki belgesi verilmiştir. 6 adet başvuruya yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yetki belgesi verilmemiştir.

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulmuş ilimizde 1 adet toptancı hali ve 34 adet üretici örgütü bulunmaktadır.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında, Lisanslı Depolardaki ürün miktarının mahallinde tespitinin yapılabilmesi amacıyla, 12/08/2017 tarihinde Konya’da düzenlenen uygulamalı eğitim seminerine Müdürlüğümüz personellerinin katılımı sağlanmış, eğitim tamamlandıktan sonra ilimiz Organize Sanayi Bölgesi’nde iki ve Alaca ilçesinde bir adet bulunan lisanslı depoda ayda iki defa olmak üzere, mahallinde ürün tespiti amacıyla denetim gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.” (Haber Merkezi)

