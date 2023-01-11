Çorum Valiliği tarafından Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2022 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bir açıklama yapıldı.

Verilen bilgilere göre, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2022 içerisinde 3,7 km yeni yol yapımı, 12,3 km traktör yolu yapımı, 487 km orman yolu tamir bakımı, 45 km yangın emniyet yolu bakımı, 10 km yangın kulesi yolu bakımı çalışmaları yapıldı.

Toplam 550 dekar alanda doğal gençleştirme, 860 dekar alanda suni gençleştirme, 24.650 dekar alanda sıklık bakımı çalışması, 2.700 dekar alanda ilk aralama bakımı, 5.200 dekar alanda gençlik bakımı, 7.010 dekar alanda rehabilitasyon (canlandırma), 5.000 dekar alanda ağaçlandırma bakımı, 6.110 dekar alanda erozyon sel kontrolü tesis, 9.750 dekar alanda erozyon sel kontrolü bakımı, 10.000 dekar alanda rehabilitasyon bakım çalışması olmak üzere silvikültürel ve ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında çalışmaların yapıldığının belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde 1.044.000 adet fidan toprakla buluşturulmuş ve 59.647 adet fidan bedelsiz olarak kurumlara ve vatandaşlara dağıtılmıştır.

2022 yılında İşletme Müdürlüğümüzde 174.354 m3 hacminde dikili ağaç damgası yapılarak toplamda 117.388 m3 endüstriyel odun ve 23.664 ster yakacak odun üretimi yapılmıştır.

Müdürlüğümüzce uygulanan ORKÖY programı çerçevesinde, 23 kişiye süt sığırcılığı, 6 kişiye süt koyunculuğu, 3 kişiye fenni arıcılık olmak üzere toplam da 32 kişiye hibe ve kredi programı gerçekleştirilmiştir.

300 adet kuş yuvası ormanlara asılmak suretiyle biyolojik mücadele çalışmaları yapılmıştır.

2022 yılı iş programında 880 köy ve mahallede orman olarak veya ağaçlandırılmak üzere tahsis talebi çalışmaları tamamlanmış, 20.078 hektar alan tahsise konu olmuştur.” (Haber Merkezi)

