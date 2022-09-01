AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısı öncesi AK Parti Grubu ile bir araya geldi. Toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Her yıl Kasım ayında bütçe görüşmeleri sırasında yatırım programı hazırlandığını hatırlatan Bektaş, “Bu yıl bütçemizi 30 milyon TL olarak belirledik. Birde Köydes hizmet programımız var. Köydes programımız 40 milyon TL. maliyet artışlarından dolayı Allah devletimize zeval vermesin, değerli milletvekillerimiz ve il başkanımızın girişimleriyle ek bütçe olarak 40 milyon lira Çorum’a gönderildi. Yine valimiz, milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptığımız ziyarette 20 milyon TL’lik hibe verildi. Akabinde AFAD’tan 17 milyon TL ödenek, yine Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan il genelinde dağıtımı yapılmak üzere 750 tane çöp konteyneri gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 2 çöp kamyonu hibe edildi. İller Bankasından 5 yıl ödemeli yüzde 0.6 faizli kredi kullandık. Toplam olarak bu yıl 172 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Yatırımların dağılımında önceliğimiz içme suyu olmak üzere yol, kilit taşı gibi yatırımlar oldu. Yeni dönemde de yatırımları artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Emre Turan, AK Parti Grup Başkanı Ünal Nalçacı ve meclis üyeleri hazır bulundu.