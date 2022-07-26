Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Trakya Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2022 Yılı Teknik Destek Programı-01 ve Teknik Destek Programı-02 (İşletmelere Yönelik Danışmanlık Programı) kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıktı.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, bilgilendirme toplantıları takvimi ile başvuru rehberleri ve eklerinin tamamı www.trakyaka.org.tr internet sitesinden temin edilebilir.

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